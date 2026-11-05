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Politică

De ce tace PSD la Iași?

r Scris de redactia
De ce tace PSD la Iași?
Aosom
Bogdan Cojocaru, liderul PSD local, nu explică ieșenilor ce vor social-democrații să facă după plecarea prefectului!

Sursa: Ziarul Evenimentul

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