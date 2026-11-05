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Politică

De ce tratăm banii diferit. Capcana care ne face să cheltuim fără să ne dăm seama, explicată de un studiu din 21 de țări

a Scris de anemona marinescu
De ce tratăm banii diferit. Capcana care ne face să cheltuim fără să ne dăm seama, explicată de un studiu din 21 de țări
Aosom
Ne bucurăm când economisim 20 de lei la cumpărăturile de la supermarket, dar aceeași sumă ni se pare neînsemnată atunci când cumpărăm un telefon de câteva mii de lei. De ce suntem atât de atenți la bani în unele situații și atât de nepăsători în altele?

Sursa: Adevarul

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