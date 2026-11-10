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Politică

De crede Cristian Tudor Popescu că a făcut Nicușor Dan conferința de presă. „M-a plictisit crunt”

v Scris de vladimir ionescu
De crede Cristian Tudor Popescu că a făcut Nicușor Dan conferința de presă. „M-a plictisit crunt”
Aosom
Cristian Tudor Popescu a declarat că s-a „plictisit” urmărind conferința de presă pe care a susținut-o marți seară Nicușor Dan și prin care, în opinia gazetarului, președintele „nu a lămurit nimic”. Președintele Dan a susținut o conferință de presă de aproape trei ore marți seară. Când a intrat CTP în direct la B1 TV, șeful …

Sursa: Hotnews

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