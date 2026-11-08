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Politică

De la botezul de lux, Grindeanu și-a dus soția direct la biserica din satul copilăriei: Șeful PSD explică ce e important în viață

l Scris de loredana codruț
De la botezul de lux, Grindeanu și-a dus soția direct la biserica din satul copilăriei: Șeful PSD explică ce e important în viață
Aosom
Sorin Grindeanu a dat luxul de weekendul trecut pe viața simplă de la țară și a mers la biserica din satul natal.

Sursa: Stiri Pe Surse

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