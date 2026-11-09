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Politică

De la Cracovia la Bistrița: cum ajung tinerii să transforme extremismul online în violență

m Scris de mihai negrici
De la Cracovia la Bistrița: cum ajung tinerii să transforme extremismul online în violență
Aosom
Atacul armat din Cracovia și cel dejucat la o școală din Bistrița au readus în atenție asemănările dintre comportamentele unor tineri atrași de violență și simbolistica extremistă. Analistul Cătălin Buciumeanu explică pentru „Adevărul” cum se propagă aceste modele peste granițe.

Sursa: Adevarul

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