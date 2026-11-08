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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De la ION la GROK - Tehnocrația transumanista se va face fară clasa politică: "Nu Trump conduce Statele Unite, ci inteligența artificială"

e Scris de e-politic ro
De la ION la GROK - Tehnocrația transumanista se va face fară clasa politică: "Nu Trump conduce Statele Unite, ci inteligența artificială"
Aosom
Autor: Valentin Katasonov Inteligența artificiala (IA) se implica din ce in ce mai activ in viața oamenilor. Este utilizata de catre elevi, studenți,

Sursa: Ziuanews.ro

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