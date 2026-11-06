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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De la Prince la cardinali, movul a cucerit podiumurile. De ce e culoarea sezonului și cum se poartă

a Scris de andreea tobias
De la Prince la cardinali, movul a cucerit podiumurile. De ce e culoarea sezonului și cum se poartă
Aosom
Culoarea mov, legată de secole de împărați, regi și Biserică, a devenit nuanța preferată a modei în toamna 2026, iar cei mai curajoși o poartă împreună cu roșu.

Sursa: Mediafax Ro

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