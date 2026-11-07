De la profesor universitar la posibil premier al Serbiei. Cine este medicul căutat de Macron

Cardiologul Ilija Srdanović, profesor la Universitatea din Novi Sad, a devenit faţa internaţională a Listei Studenţilor, care a pus capăt celor 14 ani de dominaţie a partidului lui Aleksandar Vučić. Nu este însă clar dacă va conduce viitorul guvern al Serbiei.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗