De la Suez la Ormuz. Ce dezvăluie criza actuală despre limitele puterii SUA și „cel de-al Doilea Război Rece” care le influențează

La câteva luni după ce SUA și Israelul au lansat Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului, Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă. Regatul Unit a ales să nu se implice direct în conflict. Cu toate acestea, a fost expusă crizei prin prețurile record la motorină, precum și prin creșterea inflației. Aceasta amintește de o criză anterioară din Orientul Mijlociu, așa cum ilustrează cercetările recente ale profesorului Eoin McLaughlin, potrivit The Consersation.

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