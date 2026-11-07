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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De la Suez la Ormuz. Ce dezvăluie criza actuală despre limitele puterii SUA și „cel de-al Doilea Război Rece” care le influențează

ș Scris de ștefana radu
De la Suez la Ormuz. Ce dezvăluie criza actuală despre limitele puterii SUA și „cel de-al Doilea Război Rece” care le influențează
Aosom
La câteva luni după ce SUA și Israelul au lansat Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului, Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă. Regatul Unit a ales să nu se implice direct în conflict. Cu toate acestea, a fost expusă crizei prin prețurile record la motorină, precum și prin creșterea inflației. Aceasta amintește de o criză anterioară din Orientul Mijlociu, așa cum ilustrează cercetările recente ale profesorului Eoin McLaughlin, potrivit The Consersation.

Sursa: Digi24

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