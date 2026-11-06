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Politică

De la violență la extremism: lecții de prevenție pentru elevii unei școli din Sibiu

i Scris de ignat vlad
De la violență la extremism: lecții de prevenție pentru elevii unei școli din Sibiu
Aosom
Polițiștii Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, în 2 și 6 noiembrie, mai multe activități de prevenire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” din Sibiu. Întâlnirile polițiștilor sibieni cu elevii au vizat prevenirea violenței, a portului de obiecte periculoase, identificarea riscurilor de radicalizare și informarea […] The post De la violență la extremism: lecții de prevenție pentru elevii unei școli din Sibiu appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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