De unde au ajuns la noi expresiile Pulea și Sulea Spătaru

Astăzi, la „Dicționar”, aducem în atenție două expresii ce par vulgare, dar care nu au deloc conotații imorale: Pulea și Sulea Spătaru, cu varianta-diminutiv: Pulică și Sulică (Frânaru).

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗