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Politică

De unde au ajuns la noi expresiile Pulea și Sulea Spătaru

f Scris de florian saiu
De unde au ajuns la noi expresiile Pulea și Sulea Spătaru
Aosom
Astăzi, la „Dicționar”, aducem în atenție două expresii ce par vulgare, dar care nu au deloc conotații imorale: Pulea și Sulea Spătaru, cu varianta-diminutiv: Pulică și Sulică (Frânaru).

Sursa: Jurnalul Ro

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