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Politică

Decizie importantă pentru părinții care nu primesc pensia alimentară. ÎCCJ simplifică executarea silită

c Scris de cristina stefan
Decizie importantă pentru părinții care nu primesc pensia alimentară. ÎCCJ simplifică executarea silită
Aosom
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat luni, 9 noiembrie, o decizie importantă privind executarea silită a pensiilor de întreținere datorate copiilor minori (pensiile alimentare). Prin decizia din 9 noiembrie, instanța supremă a clarificat că executarea silită poate fi încuviințată inclusiv pentru sumele care urmează să devină scadente în viitor, până când copilul […]

Sursa: National - Ziarul National

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