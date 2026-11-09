Decizie importantă pentru părinții care nu primesc pensia alimentară. ÎCCJ simplifică executarea silită

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat luni, 9 noiembrie, o decizie importantă privind executarea silită a pensiilor de întreținere datorate copiilor minori (pensiile alimentare). Prin decizia din 9 noiembrie, instanța supremă a clarificat că executarea silită poate fi încuviințată inclusiv pentru sumele care urmează să devină scadente în viitor, până când copilul […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗