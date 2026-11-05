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Politică

Decizie istorică în SUA: Toți cei 548 de condamnați de pe „culoarul morții” scapă de execuție

l Scris de loredana iriciuc
Decizie istorică în SUA: Toți cei 548 de condamnați de pe „culoarul morții” scapă de execuție
Aosom
Guvernatorul Gavin Newsom a comutat pedepsele cu moartea pentru toți cei 548 de deținuți din California și le-a înlocuit cu închisoarea pe viață fără eliberare.

Sursa: Dcnews

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