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Politică

Declarația cu care Florin Barbu i-a scos din sărite pe fermieri: Războiul din Ucraina ne-a ajutat!

r Scris de redactor, remus vlad
Declarația cu care Florin Barbu i-a scos din sărite pe fermieri: Războiul din Ucraina ne-a ajutat!
Aosom
„Războiul din Ucraina ne-a ajutat!”, este declarația pe care ministrul Florin Barbu a făcut-o la o dezbatere găzduită de Adevărul și de la care toată suflarea din sectorul agricol românesc a luat foc.„Dacă analizăm foarte bine, ceea ce s-a întâmplat ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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