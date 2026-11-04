Declarația cu care Florin Barbu i-a scos din sărite pe fermieri: Războiul din Ucraina ne-a ajutat!

„Războiul din Ucraina ne-a ajutat!”, este declarația pe care ministrul Florin Barbu a făcut-o la o dezbatere găzduită de Adevărul și de la care toată suflarea din sectorul agricol românesc a luat foc.„Dacă analizăm foarte bine, ceea ce s-a întâmplat ...

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗