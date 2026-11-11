Declarații dure ale deputatului PNL Adrian Mocanu!

“Niciun partid nu este indispensabil și nimeni nu are dreptul de a guverna pe viață! Experiența politică a României ne-a arătat că raporturile de forță se pot schimba atunci când partidele aleg să lase deoparte orgoliile și să colaboreze. Atunci când forțele de dreapta au reușit să se unească, au demonstrat că există alternative și […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗