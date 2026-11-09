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Politică

Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori

c Scris de coralia frigea
Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori
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Un sondaj CURS arată că vârstnicii din România se descurcă tot mai greu în ultimii ani de viață, mai ales când vine vorba de aspectele financiare.

Sursa: Mediafax Ro

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