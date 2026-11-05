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Politică

Deficitul, sub presiunea unor datorii de miliarde de lei. PSD, îngrijorat de posibila pierdere a fondurilor din PNRR (surse)

c Scris de claudia ariton
Deficitul, sub presiunea unor datorii de miliarde de lei. PSD, îngrijorat de posibila pierdere a fondurilor din PNRR (surse)
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PSD este îngrijorat că România ar putea pierde aproximativ un miliard de euro din PNRR, bani care au fost deja incluși în calculele bugetare. O eventuală pierdere a fondurilor ar pune o presiune suplimentară asupra deficitului, în condițiile în care statul are restanțe de miliarde de lei la companiile din energie și trebuie să achite și salariile restante ale magistraților. Potrivit unor surse politice citate de Digi24.ro, social-democrații iau în calcul și finanțarea marilor proiecte de infrastructură prin parteneriate public-private.

Sursa: Digi24

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