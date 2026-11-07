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Politică

Demisii importante după înfrângerea republicanilor în alegeri. Departamentul Justiției din SUA rămâne fără doi funcţionari de rang

d Scris de daniel mihai dragomir
Demisii importante după înfrângerea republicanilor în alegeri. Departamentul Justiției din SUA rămâne fără doi funcţionari de rang
Aosom
Doi oficiali de rang înalt au plecat din Departamentul Justiției al SUA după alegeri. Democrații pregătesc anchete asupra administrației Trump.

Sursa: Stiri Pe Surse

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