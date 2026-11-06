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Politică

Demisii în lanț ale procurorilor de rang înalt din SUA care se ocupau de dosarele făcute de Trump împotriva adversarilor săi

c Scris de cristian anton
Demisii în lanț ale procurorilor de rang înalt din SUA care se ocupau de dosarele făcute de Trump împotriva adversarilor săi
Aosom
Mai mulți procurori cu rang înalt din SUA, care coordonau dosarele deschise în urma acuzațiilor de conspirație aduse de Donald Trump adversarilor săi, și-au dat în bloc demisia.

Sursa: Stirile Pro.tv

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