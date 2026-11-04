Democrații au câștigat în mod spectaculos Congresul. Ce urmează însă după asta și de ce unii se tem de un Trump „încolțit” și „scăpat de sub control”

Democrații vor dispune de noi instrumente pentru a exercita controlul și pentru a investiga guvernul Trump, familia și aliații acestuia, și chiar pe președinte. De asemenea, vor avea un cuvânt de spus în privința cheltuielilor guvernamentale și, eventual, un mandat pentru a anula unele dintre schimbările pe care acesta le-a impus. Dar se vor lovi …

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