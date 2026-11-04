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Politică

Democrații din Congresul SUA anunță anchete legate de corupția Administrației Trump. Fosta ambasadoare Kimberly Guilfoyle e țintă principală pentru investigatorul-șef

e Scris de e-politic ro
Democrații din Congresul SUA anunță anchete legate de corupția Administrației Trump. Fosta ambasadoare Kimberly Guilfoyle e țintă principală pentru investigatorul-șef
Aosom
Congresmanul democrat Robert Garcia, care va conduce din ianuarie influenta comisie de supraveghere din Camera Reprezentanților, a anunțat miercuri du

Sursa: Ziuanews.ro

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