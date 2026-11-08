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Politică

Democrații din Congresul SUA pregătesc un nou pachet de ajutor militar de 15 miliarde de dolari pentru Kiev

v Scris de viorica marin
Democrații din Congresul SUA pregătesc un nou pachet de ajutor militar de 15 miliarde de dolari pentru Kiev
Aosom
Partidul Democrat, care a câștigat alegerile intermediare pentru Congresul SUA, lucrează la un nou pachet de asistență în domeniul securității pentru Ucraina, în valoare de 15 miliarde de dolari, scrie cotidianul britanic Financial Times, care citează colaboratori ai democraților.

Sursa: Adevarul

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