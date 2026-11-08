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Politică

Democrații își caută deja liderul pentru Casa Albă în 2028. Cine este senatorul care a obținut aproape 40% într-un sondaj realizat la Washington

b Scris de bogdan antonescu
Democrații își caută deja liderul pentru Casa Albă în 2028. Cine este senatorul care a obținut aproape 40% într-un sondaj realizat la Washington
Aosom
Senatorul democrat Jon Ossoff a obținut 38,4% într-un sondaj realizat la convenția Crooked Con privind candidatura prezidențială a democraților din 2028.

Sursa: Stiri Pe Surse

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