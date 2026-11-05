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Politică

Democrații pregătesc anchete care l-ar putea viza pe Donald Trump și pe apropiații lui „Angajați-vă avocați!”

ș Scris de știrile pro tv
Democrații pregătesc anchete care l-ar putea viza pe Donald Trump și pe apropiații lui „Angajați-vă avocați!”
Aosom
Este euforie în Statele Unite după triumful istoric al democraților și înfrângerea dramatică a republicanilor lui Donald Trump la alegerile intermediare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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