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Politică

Democrații pregătesc o lovitură majoră pentru Trump. Vor să elimine tarifele vamale și să declanșeze anchete

v Scris de vlad dobrea
Democrații pregătesc o lovitură majoră pentru Trump. Vor să elimine tarifele vamale și să declanșeze anchete
Aosom
Lupta pentru controlul Congresului SUA s-a încheiat. Însă confruntarea privind tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump este pe cale să se intensifice, scrie CNBC.

Sursa: Stirile Pro.tv

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