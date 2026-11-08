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Politică

Democrații pregătesc o ofensivă împotriva lui Donald Trump. Vor să anuleze tarifele vamale și să investigheze deciziile președintelui

m Scris de maria ţaga
Democrații pregătesc o ofensivă împotriva lui Donald Trump. Vor să anuleze tarifele vamale și să investigheze deciziile președintelui
Aosom
Victoria democraților în alegerile legislative din SUA deschide un nou front de confruntare cu Donald Trump. Partidul intenționează să folosească majoritatea obținută în Congres pentru a contesta politica tarifară a administrației republicane.

Sursa: Adevarul

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