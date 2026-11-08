Democrații pregătesc o ofensivă împotriva lui Donald Trump. Vor să anuleze tarifele vamale și să investigheze deciziile președintelui

Tech 08 Nov 2026

Greșeala costisitoare pe care o fac șoferii la cutia automată: De ce trecerea în modul „N” la semafor sau în pantă distruge transmisia

Trecerea de la o mașină cu transmisie manuală la una echipată cu o cutie de viteze automată reprezintă un salt de confort pentru orice șofer, îns...