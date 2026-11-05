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Politică

Democrații pregătesc un val de anchete împotriva administrației Trump. Vor lua la control afacerile energetice

a Scris de aura trif
Democrații pregătesc un val de anchete împotriva administrației Trump. Vor lua la control afacerile energetice
Aosom
Administraţia preşedintelui Donald Trump riscă să fie supusă unui val de investigaţii parlamentare privind acordurile încheiate în sectorul energetic, după ce democraţii au câştigat controlul asupra Congresului SUA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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