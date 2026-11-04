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Politică

Democrații preiau controlul Congresului american. Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică externă a spus ce strategie va adopta România

i Scris de iulia horovei
Democrații preiau controlul Congresului american. Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică externă a spus ce strategie va adopta România
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Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie din SUA arată victoria democraților atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, ceea ce determină o nouă configurație a Congresului american.

Sursa: Dcnews

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