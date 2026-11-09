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Politică

DEMOCRAȚII SE RĂZBUNĂ PE REPUBLICANI, ATACÂND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ! SUA pregătesc o ofensivă legislativă împotriva exceselor Inteligenței Artificiale. Democrații vor reguli mai dure pentru companii și centrele de date

i Scris de iulian gavriluta
DEMOCRAȚII SE RĂZBUNĂ PE REPUBLICANI, ATACÂND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ! SUA pregătesc o ofensivă legislativă împotriva exceselor Inteligenței Artificiale. Democrații vor reguli mai dure pentru companii și centrele de date
Aosom
Statele Unite s-ar putea pregăti pentru o schimbare majoră de direcție în privința dezvoltării Inteligenței Artificiale. Democrații intenționează să lanseze un amplu pachet de inițiative legislative care să limiteze anumite practici ale marilor companii din domeniul AI, să protejeze consumatorii și să introducă mecanisme de control asupra unei industrii care se dezvoltă într-un ritm amețitor. […]

Sursa: News Buzau

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