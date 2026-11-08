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Politică

Democratul aflat în fruntea preferințelor pentru o candidatură la prezidențialele din 2028. Ce arată un sondaj realizat în SUA

m Scris de maria ţaga
Democratul aflat în fruntea preferințelor pentru o candidatură la prezidențialele din 2028. Ce arată un sondaj realizat în SUA
Aosom
Senatorul democrat Jon Ossoff, din statul Georgia, conduce clasamentul preferințelor pentru o posibilă candidatură a Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028.

Sursa: Adevarul

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