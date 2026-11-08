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Comunicat PMB
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Mesagerul | Știri care contează
Politică

Departe de realitate și periculos

b Scris de balananda
Departe de realitate și periculos
Aosom
Cancelarul federal Friedrich Merz se teme de RusiaA făcut-o din nou. Și nimeni nu l-a contrazis. Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu i-a spus deschis că vorbește prostii. Și nimeni n-a oprit camera atunci când a început să-și proiecteze frica personală as

Sursa: Yoga Esoteric

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