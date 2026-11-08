Cancelarul federal Friedrich Merz se teme de RusiaA făcut-o din nou. Și nimeni nu l-a contrazis. Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu i-a spus deschis că vorbește prostii. Și nimeni n-a oprit camera atunci când a început să-și proiecteze frica personală as

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗