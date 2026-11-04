Deputata AUR de Suceava Veronica Grosu a adresat o interpelare prim-ministrului Luca Niculescu, prin care solicită explicații privind incidentele repetate în care drone pătrund în spațiul aerian al României, precum și măsurile concrete pe care Guvernul le are în vedere pentru protejarea populației. Vă prezentăm în continuare interpelarea depusă de deputata Veronica Grosu „O avertizare […] The post Deputata AUR Veronica Grosu îi cere explicații premierului Luca Niculescu: „Dronele care pătrund în spațiul aerian al României se înmulțesc. Cine răspunde?” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗