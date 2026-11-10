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Politică

Deputatul AUR Dan Tanasă, atac la președintele Nicușor Dan. "De ce a fost anulat votul românilor?”

d Scris de daniel groza
Deputatul AUR Dan Tanasă, atac la președintele Nicușor Dan. "De ce a fost anulat votul românilor?”
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Deputatul AUR Dan Tanasă îl acuză pe președintele Nicușor Dan de contradicții în discursul privind legitimitatea alegerilor și cere desecretizarea tuturor dovezilor care au stat la baza anulării scrutinului prezidențial din 2024, precum și clarificarea abuzurilor reclamate în cazul lui Călin Georgescu.

Sursa: Ziare

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