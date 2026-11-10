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Deputatul Florin Roman, reacție după ce nominalizarea sa în Comisia de Control a SRI a fost respinsă

m Scris de mihai dima
Deputatul Florin Roman, reacție după ce nominalizarea sa în Comisia de Control a SRI a fost respinsă
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Propunerea liberalilor pentru un loc în Comisia de Control a SRI a fost respinsă. The post Deputatul Florin Roman, reacție după ce nominalizarea sa în Comisia de Control a SRI a fost respinsă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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