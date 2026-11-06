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Politică

Deputatul PNL Adrian Mocanu: “Nu poți condamna astăzi ceea ce practici mâine. Nu poți ține lecții despre principii pe care le abandonezi la primul avantaj politic! PSD, campion la ipocrizie!”

i Scris de iulian gavriluta
Deputatul PNL Adrian Mocanu: “Nu poți condamna astăzi ceea ce practici mâine. Nu poți ține lecții despre principii pe care le abandonezi la primul avantaj politic! PSD, campion la ipocrizie!”
Aosom
În septembrie, când conducerea Inspectoratului Școlar Județean Buzău era formată în urma unor numiri susținute de PNL, liderii PSD Buzău făceau un adevărat circ politic pe tema politizării educației. Acuzau, se băteau cu pumnii în piept că ei sunt curați ca lacrima, țineau lecții despre profesionalism, depolitizare și necesitatea de a ține politica departe de […]

Sursa: News Buzau

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