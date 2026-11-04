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Deputatul Robert Sighiartău propune: Stimulent de inserție egal cu indemnizația de creștere copil, pentru părinții care se întorc mai repede la muncă

b Scris de bistrițeanul.ro
Deputatul Robert Sighiartău propune: Stimulent de inserție egal cu indemnizația de creștere copil, pentru părinții care se întorc mai repede la muncă
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Unii părinți aleg să se întoarcă mai repede la muncă, din concediul de creștere al copilului. Robert Sighiartău, alături de Gabriela Hoga, au depus un proiect de lege prin care cer ca stimulentul de inserție să fie egal cu valoarea indemnizației. The post Deputatul Robert Sighiartău propune: Stimulent de inserție egal cu indemnizația de creștere copil, pentru părinții care se întorc mai repede la muncă appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

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