Alice Weidel a susținut, în urmă cu o săptămână, într-o postare publicată pe 28 octombrie, că migranții români „jefuiesc” sistemul de asistență socială din Germania. The post Derapajul șefei AfD la adresa românilor din Germania. MAE respinge orice folosire a românilor din Germania în scop politic appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗