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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Detalii din timpul alertelor de pe Henri Coandă. Mesajul primit de piloții avioanelor Tarom: "Vor fi împușcați toți cei aflați la bord"

a Scris de adrian zia
Detalii din timpul alertelor de pe Henri Coandă. Mesajul primit de piloții avioanelor Tarom: "Vor fi împușcați toți cei aflați la bord"
Aosom
Fostul pilot TAROM Cezar Osiceanu a reacționat dur după ce două aeronave ale companiei naționale au fost vizate de amenințări teroriste în mai puțin de 12 ore, dezvăluind că pasagerii unei curse interne au fost amenințați direct cu execuția în momentul aterizării pe Otopeni.

Sursa: Ziare

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