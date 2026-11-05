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Politică

„Dezorientarea” UE, taxată de Giorgia Meloni. Premierul Italiei cere „o singură voce” pe problema Ucrainei

i Scris de ioan-radu gava
„Dezorientarea” UE, taxată de Giorgia Meloni. Premierul Italiei cere „o singură voce” pe problema Ucrainei
Aosom
Premierul italian Giorgia Meloni avertizează că o Europă dezorganizată servește intereselor celor ce vor război. Italia cere un emisar UE pentru pace.

Sursa: Dcnews

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