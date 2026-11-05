Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere

Dezvăluirea unui italian care locuiește de opt ani în România a stârnit o mare dezbatere pe internet. El le-a spus conaționalilor săi că orașul în care locuiește este foarte sigur și plin de verdeață. Discuția a fost despre relațiile dintre români și italieni, dar și despre modul în care aceștia se integrează în străinătate.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗