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Politică

Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere

p Scris de petru mazilu
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere
Aosom
Dezvăluirea unui italian care locuiește de opt ani în România a stârnit o mare dezbatere pe internet. El le-a spus conaționalilor săi că orașul în care locuiește este foarte sigur și plin de verdeață. Discuția a fost despre relațiile dintre români și italieni, dar și despre modul în care aceștia se integrează în străinătate.

Sursa: Mediafax Ro

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