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Politică

Dezvăluiri de la Casa Albă. Melania Trump i-a reproșat soțului că a deportat persoane pe care le cunoștea

p Scris de petru mazilu
Dezvăluiri de la Casa Albă. Melania Trump i-a reproșat soțului că a deportat persoane pe care le cunoștea
Aosom
Melania Trump i-a reproșat lui Donald Trump că a deportat persoane pe care le cunoștea personal. Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii americani care au încercat să afle ce urmări a avut demersul inițiat de Prima Doamnă.

Sursa: Mediafax Ro

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