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Politică

Dezvăluiri din cadrul negocierilor de la Abu Dhabi. Rușii au susținut că au ocupat un teritoriu controlat de ucraineni

p Scris de petru mazilu
Dezvăluiri din cadrul negocierilor de la Abu Dhabi. Rușii au susținut că au ocupat un teritoriu controlat de ucraineni
Aosom
Rușii au susținut că dețin un teritoriu controlat de ucraineni în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Dezvăluirea a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aici este problema, Putin trăiește într-o altă realitate, a spus Zelenski.

Sursa: Mediafax Ro

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