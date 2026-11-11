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Politică

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată de Parchetul General pentru ultraj. Ce le-a spus polițiștilor veniți să-i dea o amendă: „Îi zbor creierii”

a Scris de alin tarnovschi
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată de Parchetul General pentru ultraj. Ce le-a spus polițiștilor veniți să-i dea o amendă: „Îi zbor creierii”
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Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului SOS România, a fost trimisă în judecată în stare de libertate de procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ). Anchetatorii o acuză de săvârșirea a două infracțiuni de ultraj, după un conflict violent verbal cu doi agenți de poliție care s-au prezentat la locuința acesteia pentru a-i comunica un proces-verbal de sancțiune. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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