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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie

i Scris de iulian bîrzoi
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
Aosom
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie

Sursa: Digi24

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