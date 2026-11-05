Tribunalul Suceava a admis cererea de ordonanță președințială formulată de orașul Solca, Județul Suceava, Municipiul Fălticeni, în dosarul nr. 4988/86/2026– având ca miză schimbarea, la cererea municipiului Suceava, a conducerii ACET. Acțiunile judiciare care au stat la baza acestui demers pentru oprirea abuzului au fost inițiate și de această dată de Traian Andronachi, actualul prefect […] The post Din nou modificări în componența Consiliului de Administrație al ACET Suceava în urma unor acțiuni judiciare. Lorad Ercse ar putea reveni la conducerea societății first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗