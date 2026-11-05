Disputa privind relația cu Canada adâncește tensiunile dintre Ursula von der Leyen și Friedrich Merz

Disputa dintre Ursula von der Leyen și Friedrich Merz privind statutul pe care UE ar urma să îl acorde Canadei scoate la iveală diferențe mai profunde despre viitorul Uniunii. Întrebarea rămâne, însă, pe buzele tuturor: cine ar trebui să aibă rolul principal în conducerea instituției?

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗