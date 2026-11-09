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Politică

„Divorțul” dintre USR și Nicușor Dan se accentuează. Progresiștii vor să modifice legea privind Cancelaria Ordinelor de la Palatul Cotroceni

i Scris de ion alexandru
„Divorțul” dintre USR și Nicușor Dan se accentuează. Progresiștii vor să modifice legea privind Cancelaria Ordinelor de la Palatul Cotroceni
Aosom
Mai mulți parlamentari USR încearcă să-l lovească cu „manta” pe președintele României, Nicușor Dan, inițiind un proiect de lege prin care intenționează să „reglementeze” mult mai strict operațiunea de acordare, dar mai ales de retragere a decorațiilor.

Sursa: Jurnalul Ro

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