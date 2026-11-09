„Divorțul” dintre USR și Nicușor Dan se accentuează. Progresiștii vor să modifice legea privind Cancelaria Ordinelor de la Palatul Cotroceni

Mai mulți parlamentari USR încearcă să-l lovească cu „manta” pe președintele României, Nicușor Dan, inițiind un proiect de lege prin care intenționează să „reglementeze” mult mai strict operațiunea de acordare, dar mai ales de retragere a decorațiilor.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗