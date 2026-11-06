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Politică

Dmitri Medvedev reacționează după înfrângerea lui Trump în SUA: „A pierdut zdrobitor” / Ce se schimbă pentru Rusia și Ucraina

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Dmitri Medvedev reacționează după înfrângerea lui Trump în SUA: „A pierdut zdrobitor” / Ce se schimbă pentru Rusia și Ucraina
Aosom
Fostul preşedinte rus şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, consideră că înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite nu va avea "pentru moment" un impact semnificativ asupra intereselor Rusiei

Sursa: Stiri Pe Surse

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