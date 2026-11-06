Dmitri Medvedev reacționează după înfrângerea lui Trump în SUA: „A pierdut zdrobitor” / Ce se schimbă pentru Rusia și Ucraina

Fostul preşedinte rus şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, consideră că înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite nu va avea "pentru moment" un impact semnificativ asupra intereselor Rusiei

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗