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Politică

Doi consilieri locali, declarați fără venituri de propria primărie, deși primeau indemnizații. Curtea de Conturi a descoperit nereguli pe bandă rulantă

a Scris de alice draghici
Doi consilieri locali, declarați fără venituri de propria primărie, deși primeau indemnizații. Curtea de Conturi a descoperit nereguli pe bandă rulantă
Aosom
Curtea de Conturi a descoperit 29 de nereguli la Primăria Sirețel, inclusiv amenzi eliminate din contabilitate și declarații eronate despre consilieri.

Sursa: Stiri Pe Surse

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