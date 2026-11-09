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Politică

Doi militari ruși neutralizați în fiecare minut. Statul Major al Ucrainei anunță pierderi record pentru armata lui Putin

c Scris de cristina sava
Doi militari ruși neutralizați în fiecare minut. Statul Major al Ucrainei anunță pierderi record pentru armata lui Putin
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Armata rusă ar fi pierdut 2.980 de militari într-o singură zi, duminică, potrivit unui bilanț prezentat de Statul Major al Ucrainei. Este cel mai mare număr zilnic de pierderi raportat de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Autoritățile militare ucrainene susțin că militarii ruși au fost uciși sau grav răniți în luptele de pe front, relatează Kyiv Independent.

Sursa: Digi24

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